Sono 4.167 gli scomparsi in Puglia dal 1974 al 30 giugno 2019, dati forniti dalla 21^ relazione del commissario straordinario del Governo per la ricerca delle persone scomparse. Penelope Onlus – associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse – è stata costituita nel dicembre 2002 ed è una associazione composta da familiari e amici delle persone scomparse.

A Bari è stato eletto il nuovo direttivo e nominata come presidente della sezione Puglia, Annalisa Loconsole, figlia dello scomparso Antonio Loconsole, di cui non si sa più nulla dal 4 agosto 2006. Loconsole ha già ricoperto la carica di presidente di Penolope Puglia di cui è la fondatrice regionale e succede ad Antonio Genchi. Nell’ambito della seduta odierna i soci hanno anche ringraziato l’avv. Antonio Maria La Scala che ha ricoperto il ruolo di presidente nazionale per 5 anni.

Il direttivo sarò cosi composto:

Annalisa Loconsole, Presidente di Penelope Puglia

Adele Mintrone, Vice Presidente

Alessandra Loiudice, segretaria

Cuccovillo Antonietta, Tesoriere

