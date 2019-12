Il maltempo sta creando non pochi disagi in Puglia, soprattutto a causa del forte vento. Danni a Corato, in provincia di Bari: le violente raffiche hanno divelto la copertura di un sesto piano scaraventandola su un balcone e poi in strada. Fortunatamente non si registrano feriti. Ad Andria e Bisceglie sradicati alcuni alberi. Raffiche di vento e forti precipitazioni anche nel Tarantino e nel Salento.

(Foto Meteone Puglia Facebook).

