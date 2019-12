Il capodanno 2019 a Bari sta assumendo dimensioni “monster”. Lo conferma il sindaco Antonio Decaro che ieri sera ha passeggiato nel cantiere allestito in corso Vittorio Emanuele per constatare l’avanzamento delle operazioni di allestimento in vista della nottata musicale del 31 dicembre che sarà trasmessa in diretta su Canale 5. “Non ho mai visto un palco così grande nella nostra città, ci sono numerose ricadute positive dell’evento di Capodanno”, ha commentato Decaro in diretta Facebook. Infatti il 97 per cento dei B&b e hotel cittadini sono sold out, un tasso di occupazione che dimostra l’attrattività dell’evento di fine anno a livello nazionale.

Nel dettaglio, in queste ore sono impegnati più di 100 operatori che dovranno definire un impianto audio record, con imponenti video led e luci di ultima generazione su 44 metri di fronte palco con un’altezza di 14 metri. Lo sfondo delle esibizioni canore sarà ancora una volta il teatro Piccinni riaperto da poche settimane.

L’intero evento sarà trasmesso a partire dalle ore 21 in diretta su Canale5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba. Il cast è formato da nomi di primo piano: J-Ax, Francesco Renga, Nek, Fabrizio Moro, Raf e Tozzi, Rovazzi, Anna Tatangelo, Shade, Annalisa, Giordana Angi, Elodie, Mondomarcio, Fred De Palma, Riki, Didi, Marianne Mirage e il vincitore della prima music battle in lattina, “Coca-Cola Future Legend”. Conduce Federica Panicucci.

Non mancheranno i controlli per garantire la sicurezza degli spettatori tra varchi d’accesso limitati, barriere anti tir e divieto di introdurre bottiglie in vetro.

