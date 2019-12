Sul prestito ponte per Alitalia e Popolare di Bari «stiamo interloquendo con la Commissione Ue. Non significa che voglio ipotecare una soluzione favorevole da parte della Commissaria alla concorrenza, ma confidiamo di non avere difficoltà». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno, rispondendo a una domanda dei giornalisti.

