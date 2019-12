Si comincia in Puglia il 4 gennaio: ormai i commercianti sono pronti con le svendite di fine stagione. Non sono mancati contrasti sulla scelta della data di inizio dei saldi, considerata, da alcuni commercianti, troppo vicina allo shopping natalizio. Molte famiglie infatti hanno preferito ad esempio attendere qualche giorno per acquistare i regali di Natale proprio per approfittare dei saldi. Le svendite cominceranno la settimana prossima in tutta Italia secondo la tabella qui sotto elaborata da Confesercenti e Repubblica:

I saldi di fine stagione ABRUZZO 4 gennaio – 3 marzo 2020 BASILICATA 2 gennaio – 2 marzo 2020 CALABRIA 4 gennaio – 3 marzo 2020 CAMPANIA 4 gennaio – 3 marzo 2020 EMILIA ROMAGNA 4 gennaio – durata massima 60 gg LAZIO 4 gennaio – durata 6 settimane LIGURIA 4 gennaio – 17 febbraio 2020 LOMBARDIA 4 gennaio – 3 marzo 2020 MARCHE 4 gennaio – 1° marzo 2020 MOLISE 4 gennaio – durata massima 60 gg PIEMONTE 4 gennaio – durata massima 8 settimane PUGLIA 4 gennaio – 3 marzo 2020 TOSCANA 4 gennaio – 3 marzo 2020 UMBRIA 4 gennaio – durata massima 60 gg VENETO 4 gennaio – 28 febbraio 2020 FRIULI VENEZIA GIULIA dal 4 gennaio SARDEGNA 4 gennaio- durata massima 60 gg SICILIA 2 gennaio – 15 marzo 2020 VALLE D’AOSTA 2 gennaio – durata massima 60 gg PROVINCIA TRENTO tutto l’anno previa autorizzazione CamCom PROVINCIA BOLZANO variabili a seconda dei distretti

I primi a partire saranno i commercianti della Basilicata, Sicilia e Valle d’Aosta che hanno optato per le svendite sin dal 2 gennaio. Per tutte le altre regioni si parte dal 4 gennaio. Il termine per la Puglia è fissato al 3 marzo. Per le prime due settimane i commercianti di Bari hanno deciso di alzare le saracinesche anche di domenica: nel capoluogo regionale ci sarà quindi un lungo week end di shopping dal 4 al 6 gennaio.

