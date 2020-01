I mercati rionali aperti di domenica e di sera piacciono e convincono i baresi. Tanto che le associazioni di categoria e il Comune hanno deciso di stipulare un nuovo calendario per il 2020. Si comincia già domenica 5 gennaio con il mercato in via Salvemini. Per poi proseguire (sempre in orari di mattina) il 25 aprile in via Madre Teresa di Calcutta, primo maggio al San Paolo, 2 giugno via Vaccarella e per le domeniche di dicembre 2020 il 6 a Santo Spirito, il 13 al San Paolo, il 20 in via Salvemini e il 27 a Carbonara (il 22 dicembre questo mercato sarà aperto fino alle 20).

Saranno confermate anche le aperture serali nei mesi di giugno, luglio e agosto, il cui calendario sarà definito in seguito sempre in accordo tra le associazioni di categoria e il Comune.

