Saranno le due web stars Daniele Condotta e Mariangela Cardone a chiudere il Villaggio di Natale e della Befana, manifestazione curata dall’ATS “Villaggio di Natale 2019”, il prossimo 6 gennaio alle ore 20:00 in Piazza Garibaldi a Castellana Grotte. Con oltre mezzo milione di follower su Facebook e quasi 300.000 iscritti su Youtube, Daniele Condotta è uno degli artisti pugliesi emergenti di questi ultimi anni. Da quasi tre anni i suoi video comici sono un appuntamento fisso sui social network. Daniele sarà accompagnato da Mariangela Cardone con cui fa coppia fissa nei tanti video di successo pubblicati sui social. L’evento, inserito nel cartellone di eventi del Natale nella Città delle Grotte, sarà preceduto da momenti di animazione dedicate a grandi e piccoli nelle serate di sabato 4 e domenica 5 gennaio sempre a partire dalle 18:00 in Piazza Garibaldi vestita a festa con le luminarie e l’albero di natale di dieci metri.

Il cartellone di eventi natalizi di Castellana Grotte è anche dedicato alla tradizione ed al folklore con gli eventi che porteranno alla manifestazione religiosa delle Fanòve. Il 5 gennaio, in particolare, partirà da Piazza Nicola e Costa alle 3:30 del mattino la “Diana”, la suggestiva processione notturna tra i frantoi di Castellana che precede i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Vetrana che avranno luogo nei giorni 11 e 12 gennaio a Castellana Grotte. La processione si concluderà alle ore 7:45 presso il Santuario Maria Santissima della Vetrana dove verrà consegnato l’olio con cui alimentare, per il resto dell’anno, la lampada votiva posta ai piedi della sacra effigie della Madonna. A seguire è in programma alle 9:30 la terza edizione della passeggiata “Sulla scia delle Fanòve” organizzata dal Comitato Feste Patronali di Castellana Grotte in collaborazione con Atletica Castellana Freedogs, Apulia Trek e ASD Apulia Fitwalking che partirà da Largo Portagrande per arrivare al Santuario Maria Santissima della Vetrana.

Il programma completo delle iniziative del “Natale nella Città delle Grotte” è consultabile sul sito web www.natalenellacittadellegrotte.it

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.