Arriva anche a Bari il Career Day dell’Emirates Airlines. La compagnia aerea ha programmato incontri con aspiranti hostess e steward in varie città di Italia. A Bari sarà il 9 gennaio all’hotel Palace. Sono richiesti dei requisiti per la selezione: bisogna avere minimo 21 anni, non bisogna avere tatuaggi visibili indossando la divisa, essere alti minimo 160 centimetri e raggiungere con le braccia in punta di piedi i 212 centimetri (per aprire e chiudere gli equipaggiamenti di emergenza). Bisogna conoscere perfettamente l’Inglese ed avere una “buona massa corporea”, in sostanza essere in forma. Tutte le informazioni per candidarsi sono disponibili sul sito di Emirates Airline.

