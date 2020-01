“Atto di mero vandalismo o collisione causata da una autovettura?”. E’ l’interrogativo che pongono i residenti del quartiere Umbertino di Bari, per segnalare il danneggiamento nella notte di un faretto in pietra sul marciapiede del teatro Petruzzelli (via XXIV Maggio angolo via Fiume). La struttura in pietra è finita in frantumi ma al momento sono ignare le cause che però ricordano l’incidente dello scorso 25 ottobre.

Quando un 75enne salì con la sua auto sul marciapiede. L’anziano fu sottoposto ad accertamenti psicofisici, oltre che sanzionato per danni causati a Infrastrutture pubbliche stradali.

