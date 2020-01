“Abbiamo subito un furto nella Casa di Pandora”. Lo annunciano i volontari dell’associazione Asfa Puglia che questa mattina hanno scoperto la razzia notturna di oggetti e altri beni presenti nel centro di Palese (Bari), in via Napoli, a supporto delle famiglie con bambini autistici da 0 a 18 anni.

“Siamo quotidianamente impegnati – raccontano – nel raccogliere fondi per far si che il nostro centro diventi un posto meraviglioso e che aiuti i nostri figli a crescere serenamente, e tanti sacrifici sono stati vanificati da qualche ladruncolo in cerca di chissà cosa”.

Il centro assicura sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale. È la prerogativa de “La Casa Di Pandora” dell’Asfa Puglia, che fu inaugurata lo scorso 26 settembre – in via Napoli 391 a Palese, aperta nelle ore pomeridiane dalle 14 alle 20 – con una festa tra musica e spettacoli a cui parteciparono anche Franco e Andrea Antonello. Padre e figlio, diventati famosi in tutta Italia per i viaggi che hanno “sconfitto l’autismo”.

