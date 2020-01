Più che avvallamenti stradali possono essere definiti come piccoli crateri a centro strada che fanno man bassa di pneumatici e ammortizzatori. Accade a Bari, nel quartiere San Paolo, precisamente in viale De Gennaro strada che porta e va dalla zona industriale all’Interporto. Non si tratta quindi di una strada di competenza pubblica ma agli ignari automobilisti cambia poco: Giuseppe Giaquinto, residente e responsabile del gruppo Fb “La voce del San Paolo” ha inviato un video in cui dimostra come questo tratto crei gravi danni alle autovetture di passaggio e potrebbe causare anche conseguenze ben più gravi ai motociclisti.

“Il filmato – racconta – è relativo alla rottura di un copertone con rischio per il guidatore. Ci troviamo sempre in quel maledetto viale terra di nessuno e di disperazione. Sono stati chiamati i vigili, i quali hanno riferito al conducente che la strada è di proprietà dell’ente Interporto e che al ricevimento del verbale conviene fare denuncia o chiamare in causa l’Interporto. Ma c’è un responsabile?”.

Poi l’appello al sindaco Antonio Decaro: “Avete chiuso la bretella laterale dopo una pioggia torrenziale e allora chiudete anche questa strada. So che i problemi saranno per tutti camion che si dirigono e partono dall’Interporto, ma non si può rischiare la vita in particolare per i motociclisti solo per menefreghismo”.

