A 85 anni è venuto a mancare il professore Giovanni Martelli. Confagricoltura Bari-Bat esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al dolore della famiglia. “Una grave perdita per la Puglia e per il mondo della scienza che aveva nel professor Martelli un punto di riferimento”, commenta il presidente di Confagricoltura Bari-Bat, Michele Lacenere. Il professor Martelli è stato in prima linea nella lotta contro la Xylella e le teorie non scientifiche.

Nato a Palermo nel 1935, Giovanni Martelli si è laureato a Bari in Agraria nel 1956, conseguendo la libera docenza nella stessa disciplina nel 1965. Nella sua lunga carriera accademica ha diretto l’Istituto – poi dipartimento – di patologia vegetale dell’Università di Bari e successivamente il dipartimento di Protezione delle piante e Microbiologia applicata. Ha diretto dal 1982 (anno di fondazione) fino al 2010 il centro di studio del Cnr sui Virus e le Virosi delle colture mediterranee di Bari (ora Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.