Sventati due furti e arrestate tre persone dalla squadra volante di Bari. Il primo intervento ieri alle 16 nel centro commerciale Santa Caterina. In manette un georgiano di 36 anni. L’uomo, dopo essersi appropriato di uno zaino porta computer all’interno di un negozio, ha divelto il dispositivo antitaccheggio ed ha occultato all’interno dello stesso un pc portatile della “Apple”. Allertati dal personale addetto all’antitaccheggio, i poliziotti sono prontamente intervenuti ed hanno arrestato l’uomo per tentato furto aggravato. La refurtiva, per un valore di 1800 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.

Il secondo intervento, effettuato dai poliziotti della Squadra Volante, ha consentito di trarre in arresto due pregiudicati baresi di 22 e 31 anni.

Erano le 4.00 della notte quando è scattato l’allarme presso una pizzeria in via Crisanzio. Prontamente, due equipaggi della Squadra Volante si sono recati in zona ed hanno visto le due persone fuggire; tra le mani dei fuggitivi due borse piene di prodotti asportati all’interno dell’esercizio commerciale ove si erano introdotti forzando la porta d’accesso. Fermati dopo un breve inseguimento a piedi, sono stati arrestati.

Poco distante, parcheggiata in doppia fila e pronta a partire, la loro auto; da accertamenti la vettura è risultata provento di furto. La refurtiva, per un valore di circa 1.000 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.

