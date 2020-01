Regina, un esemplare di spitz tedesco, era con la sua padrona nel fioraio del cimitero di Bari quando il 5 gennaio è scomparsa. Da allora Magda, la sua padrona, e centinaia di persone hanno condiviso un appello per ritrovare Regina. Fino all’ultimo annuncio di oggi: una ricompensa di mille euro a chi la riporterà. “Più di questo non so che fare – scrive Magda – basta che ritorni da me. Lei è la mia vita e mi è stata portata via. Io da quando sono nata ho sempre avuto animali in casa. Li amo immensamente. La mia vita non è stata facile con me, non mi ha dato la possibilità di diventare mamma, ma in un altro modo lo sono comunque, con le mie Asia e Regina. Ora chi ha preso Regina mi sta togliendo l’unica cosa che mi è rimasta”. Per chi ha informazioni può contattare i padroni del cagnolino al 3889355957.

