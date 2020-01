I runners si sono dati appuntamento domani nel parco di Lama Balice per una corsa campestre organizzata da un gruppo di atleti del comando di Polizia Locale di Bari, con la collaborazione tecnica della Fabrica di Corsa, con l’ausilio dell’IPA Ba1 (International Police Association) e della FIDAS.

La gara, “Cross Terra di Bari”, è in programma domenica 12 gennaio 2020, a partire dalle ore 8.30. Il costo di partecipazione è di 8 euro col pacco gara. La gara podistica riservata alle donne, di 4 km, partirà alle 8.30, mentre quella di 6 km, per gli uomini, alle 9.30.

