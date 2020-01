Arresto della Polizia Locale ieri sera in Corso Alcide De Gasperi.

A seguito di segnalazioni giunte presso la Sala Operativa del Corpo sabato sera da parte di alcuni cittadini, pattuglie della polizia locale sono intervenute prontamente in zona. Sul posto si è accertato che un uomo si era reso protagonista di aggressioni e lesioni in danno di almeno due persone (compresi i danneggiamenti di loro veicoli), che successivamente hanno sporto denuncia-querela per danneggiamento e lesioni subite presso gli Uffici di p.g. del Comando P.L.

L’uomo alla vista degli agenti si è dato a precipitosa fuga ma è stato inseguito ed intercettato a poche centinaia di metri dai luoghi dell’aggressione e fermato nonostante il tentativo di porre resistenza. Privo di documenti, lo stesso ha fornito false generalità, ma a seguito fotosegnalamento è stato correttamente identificato nonostante i vari ALIAS forniti in passato. L’uomo di 32 anni in possesso di regolare permesso di soggiorno, risultato tra l’altro anche in stato di ebbrezza, risponderà di vari reati, tra cui minacce e resistenza a pubblici ufficiali, danneggiamento e lesioni in danno di altre persone, false generalità. È stato associato al carcere mandamentale a disposizione dell’Autorità giudiziaria per il giudizio con rito direttissimo da svolgersi lunedì mattina.

