Sparatoria questa mattina a Triggiano, in provincia di Bari, nei pressi di via Torre Marinara. Sul luogo sono stati trovati dai carabinieri alcuni bossoli e durante lo scontro a fuoco è rimasto ferito un pregiudicato del luogo. L’uomo non è ferito in modo grave e non è in pericolo di vita dopo essersi recato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale ‘Fallacara’.

La vittima è Nicolangelo Manzari, 36enne: mentre percorreva a piedi le vie del paese, è stato inseguito da 2 sconosciuti in motocicletta, uno dei quali ha esploso 2 colpi d’arma a fuoco alle gambe.

