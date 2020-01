Continuano i furti nei box e nelle cantinole condominiali. L’ultimo colpo nella notte in via Giulio Petroni a Carrassi. In un palazzo qualcuno si è introdotto in due cantinole scappando con due bici, una del valore di 1500 euro, comprata due anni fa. Ora i proprietari hanno lanciato un appello per ritrovare i mezzi rubati. “Se qualcuno le vede per strada può contattare su Facebook Christian Giorgiole o mandare una mail a Christian.giorgiole@gmail.com”.

