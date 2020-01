In tavola la parmigiana di melanzane grigliate, più “light” per il dopo feste

Ingredienti per 4 persone

2 melanzane grandi

350 gr. Passata di pomodoro

100 gr. Prosciutto cotto

Formaggio scamorza

Uno spicchio d’aglio

Olio e.v.o.

Sale q.b.

Preparazione:

Preparate la salsa di pomodoro aggiungendo lo spicchio d’aglio, l’olio e il sale. Grigliate le melanzane tagliate a fette non troppo spesse; mettete un filo d’olio in una teglia e poi della salsa di pomodoro coprendo interamente il fondo della teglia con le melanzane. Aggiungete un filo d’olio, il sale, la passata di pomodoro, il prosciutto a fette e la scamorza a piccoli pezzi. Ripetete la successione degli strati e infine coprite il tutto con il sugo e i pezzi di scamorza rimasti. Infornate a 200 gradi per almeno 30 minuti.

