Per la caduta di calcinacci la polizia locale ha chiuso al traffico via Crisanzio, nel tratto tra via De Rossi e via Quintino Sella. Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco che stanno intervenendo su una palazzina.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.