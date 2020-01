Volontari ieri al lavoro su via Speranza a Santo Spirito per ripulire la strada da bottiglie e rifiuti di ogni genere gettati nelle ultime settimane. L’iniziativa è stata promossa dal gruppo Facebook “VogliamoSantoSpiritopuglia”.

“Una montagna di rifiuti di ogni genere è stata raccolta e sottratta all’ambiente – spiegano i volontari – centinaia di bottiglie in vetro disseminate tra la vegetazione. Noi ci siamo, come sempre ed oggi anche in bel numero. Ciò che ci meraviglia è vedere tra le nostre fila gente proveniente da Bitonto e paesi limitrofi, addirittura da fuori Italia, a dispetto di una bassa affluenza di gente del posto”.

