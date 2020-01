Lavori fermi in piazza San Pietro. La denuncia al sindaco Antonio Decaro è dei residenti e commercianti che da ottobre convivono con una piazza chiusa dalle transenne. I lavori dovevano concludersi prima di Natale ma al momento il cantiere sembra bloccato.

“La situazione in piazza San Pietro è a dir poco scandalosa – si legge nella denuncia – non è possibile che si è iniziato a far dei lavori ma adesso è tutto fermo. Gran bel vedere per i turisti che scendono dalle crociere e passano giornalmente. Per Le attività che ci sono in piazza San Pietro non è un belvedere. Quando finiamo i lavori? Come da cartello esposto la fine era prevista per il 21/12/19 ma ad oggi tutto fermo”. I lavori prevedono la sistemazione di arredi, alberi e fioriere.

