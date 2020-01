«È un gesto il suo che mi ha per un verso sorpreso e per altro verso mi ha confermato la natura assolutamente positiva di questo giovane uomo politico del Sud che ha senso del limite, ha sensibilità e devo dire anche molta dignità. In tutta sincerità mi dispiace, sono addolorato da questa sua decisione, però mi fido di lui ancora oggi». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando l’annunciata decisione di Luigi Di Maio di dimettersi da capo politico del Movimento 5 Stelle. «Non conosco fatti e circostanze – ha precisato Emiliano – quindi la mia dichiarazione è puramente personale e non ha un valore politico. Ho avuto esperienze di confronto di lavoro e istituzionale con Luigi Di Maio tutte abbastanza positive. Questo ovviamente non vuol dire che la sua attività ha poi soddisfatto sempre le mie aspettativa, ma credo che questo non fosse neanche possibile». «Se ha deciso così – ha aggiunto il governatore pugliese – evidentemente ha valutato che le ragioni per fare una scelta del genere ci fossero, e ha dimostrato di essere distaccato dal proprio destino personale, come dovrebbe essere ogni politico che ama il suo Paese e ama la sua gente». «Mi auguro ovviamente il meglio per lui e per l’Italia – ha concluso – siamo a sostegno del Governo di cui il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, fa parte, e in questa veste gli auguriamo non solo buon lavoro ma ogni buon risultato».

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.