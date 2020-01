Solamente nell’ultima settimana rilevata, quella dal 13 al 19 gennaio, sono stati registrati quasi 800 nuovi casi di influenza, di cui 150 tra i bambini da 0 e 4 anni (incidenza del 30 per mille). I virus influenzali hanno già contagiato circa 100mila pugliesi da novembre ad oggi e, tra qualche giorno, si toccherà il picco. Ma negli ospedali c’è già il pienone e non mancano i disagi, soprattutto al Giovanni XXIII di Bari e nei reparti pediatrici.

Secondo l’ultimo bollettino Influnet pubblicato dal ministero della Salute, l’incidenza totale in Puglia è di 7,46 casi ogni mille assistiti, nei bambini e ragazzini tra i 5 e 14 anni l’incidenza supera il 18 per mille. Gli esperti non escludono che l’ondata influenzale possa estendersi quest’anno sino a marzo, anche se il picco dovrebbe toccarsi a breve. I casi gravi registrati sino ad oggi sono due. “Attendiamo il picco di contagio per la prima settimana di febbraio – dice la professoressa Cinzia Germinario, responsabile dell’Osservatorio epidemiologico pugliese – stiamo monitorando la situazione per averne certezza. Al momento abbiamo registrato un minor numero di casi rispetto alla passata stagione e, comunque, in linea con il dato nazionale”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.