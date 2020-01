Un incidente stradale è da poco avvenuto sulla tangenziale di Bari, all’altezza dello svincolo di San Pio, direzione sud. Sul posto ci sono gli agenti della polizia locale per gli accertamenti e regolare la viabilità. Tre le auto coinvolte forse per un sorpasso azzardato e quattro le persone ferite. La polizia locale invita alla prudenza. In tangenziale continuano a verificarsi incidenti quasi quotidianamente, con ripercussioni serie sul traffico. Tra i punti dove si registrano più tamponamenti ci sono i curvoni di Palese e la zona a sud tra Mungivacca e Japigia.

