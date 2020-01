Nuovo terremoto in Albania, a Durazzo: la terra ha tremato anche in Puglia, in particolare la scossa è stata avvertita in Salento. Il terremoto è stato registrato alle 21.16, magnitudo 5.1. Al momento non si registrano danni o feriti.

