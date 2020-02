Non solo in corso Italia. Le siringhe, usate e con tracce di sangue, vengono abbandonate anche a pochi metri dalle scuole, ad esempio in via Napoli. La denuncia è sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro. “Siamo in via Napoli, vicinanze Collodi, dove ci sono bimbi. Una semplice distrazione o semplice curiosità può costare caro. Sono due giorni che quella siringa è lì in quell’esatto punto. Intervenga sindaco e cerchi di rafforzare la pulizia della nostra città”.

