In difesa del decoro urbano, questa mattina il “retakers” volontario Leonardo Rizzi ha deciso di ripulire le superfici del ponte pedonale che collega i quartieri Madonnella e Japigia a Bari. La struttura in viale Traiano era già tracciata da decine di tag ma è bastato un solvente e tanto impegno a eliminare gran parte del degrado accumulato dalla scorsa estate.

Il sovrapasso è al centro delle polemiche anche per la mancanza di un sistema di illuminazione efficiente, come indicato più volte del comitato di residenti che richiedono più sicurezza. Il Comune per migliorare la vivibilità della zona aveva promosso un progetto di decoro urbano. Con quattro artisti di rilievo nazionale (Wizard, Giorgio Bartocci, Awer e Vector004) che hanno creato una galleria a cielo aperto “Lungolinea Km 650”, su 30 pannelli di ferro smaltati di bianco delle misure di 1×4 m.

