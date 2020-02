Bari ospiterà sabato e domenica prossimi la XVII edizione del trofeo nazionale di judo Città di Bari, in programma nel Palaflorio. L’evento è organizzato dal comitato provinciale Csen, è stato presentato a Palazzo di città, dal responsabile provinciale dell’associazione Massimo Marzullo e dell’assessore allo Sport del Comune di Bari Pietro Petruzzelli.

«Questo è un evento ormai consolidato per gli atleti e gli appassionati di arti marziali – ha spiegato Petruzzelli – visto che non solo è arrivato alla 17esima edizione ma rappresenta il primo appuntamento in calendario nel settore Arti marziali dello Csen. I numeri parlano chiaro: 650 atleti iscritti allo Csen e tesserati anche con la Federazione Lotta Judo Karate e Arti Marziali si sfideranno sabato e domenica al Palaflorio». Massimo Marzullo ha aggiunto che «in questa due giorni saranno protagonisti i più giovani, visto che gareggeranno i bambini della categoria juniores (5 anni), ma anche i 40enni della seniores. Animiamo un grande movimento sportivo, con l’obiettivo, spiccatamente sociale, di promozione e di educazione collettiva alla pratica sportiva». «Tanti gli atleti presenti, provenienti da diverse regioni italiane – ha concluso – soprattutto meridionali. Una nota particolarmente piacevole sarà la partecipazione al trofeo della società Star Judo Napoli, guidata dal maestro Gianni Maddaloni, che si distingue per le numerose iniziative sociali nel quartiere Scampia a Napoli».

