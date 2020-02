Una bicicletta, un passeggino, vestiti e tante bottiglie di vetro. Ecco cosa hanno trovato questa mattina i volontari che si sono dati appuntamento sul lungomare di Bari. Le associazioni baresi Retake Bari, Motus Project e Supadventure, sia via mare che via terra, sono intervenute per raccogliere buste, bottiglie, pali della segnaletica, ringhiere, cicche di sigarette e altri oggetti lasciati sulla costa.

“Cerchiamo di ricucire il rapporto della città con il mare – ha detto Fabrizio Milone di Retake Bari – Un rapporto conflittuale. Oggi abbiamo trovato di tutto: da un passeggino a bottiglie di vetro, vestiti, una bicicletta. Il mare viene usato come discarica: speriamo di cambiare questa mentalità. Il mare è un malato grave, dobbiamo agire subito”.