La scorsa notte, a Bari, gli agenti della Sezione Polizia Stradale, unitamente ad Unità Cinofile ed a personale dell’Ufficio Sanitario hanno effettuato numerosi controlli al fine di prevenire il fenomeno delle “stragi su strada”.

Sono stati controllati 25 veicoli, con 35 persone a bordo, e sono state ritirate 5 patenti di guida: i conducenti presentavano un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Una persona è stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti, cannabinoidi, ed è stata denunciata in stato di libertà.

Ulteriori servizi dello stesso genere saranno effettuati nei prossimi giorni per combattere il cosiddetto fenomeno delle “stragi del sabato sera”, al fine di garantire maggiore sicurezza sull’intera rete stradale ed autostradale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.