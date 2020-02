Ecco una ricetta semplice, quella del baccalà con patate alla pizzaiola.

Ingredienti per 4 persone

800 gr. di baccalà

500 gr. di patate

10 pomodori ciliegino

1 spicchio aglio

2 cucchiai di capperi

1 cucchiaio di origano

Olio evo q.b.

Sale q.b.

Preparazione

Prendete il baccalà e tenetelo in ammollo in acqua fredda per 4/5 giorni per elimare il sale, cambiando l’acqua una volta al giorno. Tagliatelo a pezzi di circa dieci centimetri. In una teglia, dopo aver messo un filo d’olio, adagiate le patate tagliate a rondelle di medio spessore, aggiungete qualche pomodorino tagliato a metà, i capperi, pochissimo sale e un filo d’olio. Mettete il baccalà e ricopritelo con il resto delle patate, i capperi i pomodorini, pochissimo sale, ancora un filo d’olio ed una spolverata di origano. Aggiungete l’acqua per la cottura e fate cuocere per 30 minuti sul fornello e poi passate la teglia in forno a 250 gradi fino ad ultimare la cottura facendo gratinare. Servite caldo.

