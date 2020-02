Il ristopizza Le terrazze di Santa Lucia sul lungomare Starita è stato devastato dalla mareggiata.

La denuncia video è del concessionario Bruno Caldarulo, responsabile del ristopizza, che si è trovato a fronteggiare danni per migliaia di euro. “Parlo anche per tutti i miei colleghi che hanno subito danni a causa delle mareggiate – spiega nel video – lancio un appello alle istituzioni: bisogna prevedere delle opere a mare di contenimento delle mareggiate perché così non si può andare avanti”.

Anche Antica Santa Lucia ha subito ingenti danni.

