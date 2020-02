L’appello nei confronti dei proprietari incivili di cani non è piaciuto. Così a Bari, durante una passeggiata insieme al proprio animale, un cittadino del quartiere San Pasquale ha deciso di modificare il testo di un cartello affisso in strada: “Rispetta il prossimo, fai fare (qui) i bisogni del tuo cane in zone appropriate, non ci faremo scrupoli a denunciarti. Non qui ci abitiamo e lavoriamo”. L’atto provocatorio è stato ripreso dalla telecamera di videosorveglianza ma resta la cattiva abitudine di abbandonare le deiezioni canine senza preoccuparsi di raccoglierle per il bene della collettività.

Il sindaco Antonio Decaro ha più volte attaccato i baresi che contribuiscono a sporcare il marciapiede, pur avendo paletta e bustine: “Per tenere pulite e in ordine le nostre città, non bastano le multe, la polizia, le telecamere, i doppi o tripli turni dell’azienda di igiene urbana. Sono misure insufficienti e, soprattutto, molto costose per i cittadini. L’arma migliore, gratuita ed efficace è invece quella di diventare tutti guardie della civiltà”.

