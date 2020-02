Un progetto dedicato al surf entrerà nelle scuole della Puglia in maniera del tutto gratuita. Dal 2017 il surf da onda e il paddle surf sono diventati sport nazionali rientrando nella Federazione Italiana Sci Nautico, Wakeboard e Surfing riconosciuta dal CONI, e nello specifico il surf sarà sport olimpico nel 2020. Proprio la Puglia è la prima ed unica regione al momento ad aver avuto l’opportunità di aderire a questo importante percorso e programma che proprio nella nostra terra ha trovato la fase progettuale.

“L’iniziativa – raccontano gli ideatori – darà l’opportunità agli alunni delle scuole medie inferiori e superiori di conoscere altre realtà sportive anche durante l’orario curriculare, con l’obbiettivo di avvicinare al mare e alla pratica agonistica sportiva i ragazzi dagli 11 ai 18 anni”.

Il progetto ha preso il via oggi presso il Liceo Classico Statale O. Flacco a Bari con un programma che prevede 4 incontri all’interno delle scuole e in orario curriculare, e 4 incontri in orario extra-curriculare in mare e presso le scuole Surf/Paddlesurf della provincia di Bari.

Tre le associazioni sportive riconosciute dalla Surfing FISW inserite in questo progetto, la Tanaonda Surf di Bari, la Big Eye sempre di Bari e la Freerider di Polignano a Mare mentre otto le strutture scolastiche che hanno richiesto e aderito al progetto su Bari e provincia.

Gli incontri sono diretti da tecnici federali e da un responsabile scolastico designato dall’istituto che ci ospita il progetto con un programma completo teorico e pratico che si concluderà a maggio. Regole, storia, le gare di surf/paddle surf, come si diventa agonisti e tutela dell’ambiente, questi alcuni degli argomenti inseriti nel programma teorico che terminerà a marzo per lasciare spazio alla pratica in mare.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.