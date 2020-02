Indagine della Procura sul decesso di Giulia Mininni, 48 enne. Una tragedia che ha portato i familiari a presentare denuncia ai carabinieri. La donna lamentava da giorni mal di gola e aveva perso persino dieci chili in pochissimo tempo. Ma i suoi sintomi erano stati scambiati per influenza. Sabato 8 febbraio il marito chiama per ben due volte il 118 ma per entrambe le volte non è stato ritenuto necessario il trasporto in ospedale. La donna muore la sera di quello stesso giorno.

Sul decesso anche il Policlinico ha avviato una indagine interna, mentre il pubblico ministero di turno Larissa Catella ha disposto l’autopsia, per comprendere le cause della morte e procedere con l’inchiesta.

“In riferimento al decesso di una donna avvenuto la sera di sabato 8 febbraio al pronto soccorso – si legge in una nota del Policlinico – l’azienda precisa che la paziente è arrivata al pronto soccorso del Policlinico di Bari in condizioni di arresto cardiorespiratorio, con manovre rianimatorie già iniziate dall’equipe 118. Nonostante la prolungata rianimazione cardiorespiratoria, eseguita con la collaborazione dei consulenti rianimatori, la paziente è rimasta in asistolia ed è stato dichiarato il decesso. Si sottolinea, inoltre, che non risultano altri accessi della stessa donna al pronto soccorso o in altri reparti nelle giornate precedenti”.

