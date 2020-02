Anche quest’anno la Asl Bt partecipa alla iniziativa nazionale “ Cardiologie Aperte ” che coinvolge 170 strutture cardiologiche in Italia ed è organizzata dall’ANMCO (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri). L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla importanza dei corretti stili di vita e della prevenzione per la cura del proprio cuore.

Giovedì 13 e sabato 15 febbraio, dalle 15 alle 19, presso l’Unità operativa di Riabilitazione Cardiologica di Canosa di Puglia, diretta dal dottor Giuseppe Diaferia, saranno sottoposti a screening cardiologico pazienti selezionati dai medici di base e dagli ambulatori della cronicità. In particolare sarannno effettuate visite cardiologiche, misurazione della pressione arteriosa e sarà eseguito un elettrocardiogramma. In occasione di “Cardiologie aperte” sarà distribuito materiale informativo sulla prevenzione delle patologie cardiologiche e sui corretti stili di vita.

“Per noi è molto importante aderire a queste iniziative e proporre spazi di screening per la popolazione a rischio e non – dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale della Asl Bt – alla Cardiologia e alla Riabilitazione Cardiologica di Canosa, così come nelle altre strutture di Cardiologia del territorio, il cittadino può sempre rivolgersi per consigli e informazioni utili per avere uno stile di vita in grado di salvaguardare la salute del proprio cure. La prevenzione è vita”.