Teatro, spazi e fondi per spettacoli: sostegno concreto agli artisti pugliesi in crisi

TRAC_Teatri di Residenza Artistica Contemporanea, confermato come Centro di Residenza della Regione Puglia per il triennio 2025–2027, lancia un bando per l’ospitalità di 8 residenze artistiche a sostegno della creatività e della professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici pugliesi dello spettacolo dal vivo, in un momento in cui il Sistema regionale attraversa una fase di particolare fragilità.

Il bando è rivolto a compagnie e artisti con sede in Puglia che operino sul territorio regionale, o che intendano utilizzare la residenza come occasione di riattivazione del proprio legame con il territorio di origine. I progetti selezionati saranno ospitati tra luglio 2026 e dicembre 2027. In sede di valutazione costituiranno elementi di premialità: la connessione tra gli artisti/compagnie e il territorio pugliese; la previsione di momenti di incontro con la comunità, in forma di anteprima, prova aperta, studio o incontro con fasce specifiche di pubblico.

I poli del TRAC mettono a disposizione:

spazio teatrale attrezzato per 10 giorni (anche non consecutivi);

A ogni gruppo/artista selezionato verrà garantito tutoraggio da parte degli artisti, tecnici e organizzatori delle compagnie del Centro di Residenza. Ognuna delle compagnie selezionate si avvarrà anche del tutoraggio di Theatron 2.0, collettivo specializzato nella promozione della cultura teatrale a tutto tondo.

supporto organizzativo per eventuali incontri col pubblico o con fasce specifiche della comunità, richiesti dalla compagnia/artista ospite;

alloggio, ove richiesto, per la durata della residenza;

sostegno alla produzione, che verrà quantificato con i selezionati in base alle compagini di lavoro coinvolte, partendo da una base di € 2.000;

eventuale piattaforma e supporto tecnico/logistico in caso di tutoraggi da remoto;

le compagnie del TRAC valuteranno l’eventuale inserimento di uno o più progetti all’interno del FOCUS TRAC e delle loro specifiche programmazioni dedicate alle Scuole e al pubblico delle famiglie, fermo restando che la finalità produttiva non costituisce assolutamente vincolo ai fini della candidatura;

ogni residenza selezionata potrà essere accolta in uno o più poli del TRAC, per un totale complessivo di 10 giorni.

Per partecipare, inviare una mail all’indirizzo coordinamento@tracresidenzeteatrali.it con oggetto “CANDIDATURA_RESIDENZE ARTISTI PUGLIESI”, allegando i materiali richiesti, entro e non oltre la mezzanotte del 31 maggio 2026. I risultati della selezione saranno comunicati ai vincitori entro il 15 giugno 2026 e successivamente pubblicati sul sito www.tracresidenzeteatrali.it.

Tutte le informazioni sul bando: www.tracresidenzeteatrali.it/bando-residenze-puglia/