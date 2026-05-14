Il forte acquazzone di questo pomeriggio ha mandato in tilt la condotta Matteotti e i liquami si sono riversati con la fogna bianca in mare. Come di consueto (anche se non capitava da oltre un anno ormai) è scattato il divieto di balneazione sulla spiaggia di Pane e pomodoro. Il primo della stagione. Ora bisognerà attendere i rilievi dell’Arpa prima del via libera ai bagni. La polizia locale ha sistemato in tarda serata le transenne.
Maltempo a Bari, stop ai bagni a Pane e pomodoro
Scattato il divieto di balneazione
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