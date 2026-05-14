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Lavori Aqp a Bari, rubinetti chiusi per 12 ore a Poggiofranco

Ecco quando

Pubblicato da: redazione | Gio, 14 Maggio 2026 - 14:34
freepik
  • 21 sec

Sospensione temporanea dell’erogazione idrica nel quartiere Poggiofranco di Bari per consentire lavori di miglioramento della rete. Lo annuncia Aqp. L’intervento, programmato per il prossimo 19 maggio, riguarda attività di distrettualizzazione e controllo delle pressioni sulle condotte idriche della zona.

La sospensione dell’acqua durerà 12 ore, dalle 8 alle 20, e interesserà in particolare via Camillo Rosalba, dall’intersezione con viale Madre Teresa di Calcutta fino al civico 6, all’altezza del supermercato Famila, via Martin Luther King dall’incrocio con via Rosalba fino a via Che Guevara e viale John Fitzgerald Kennedy, sempre nel tratto compreso tra via Rosalba e via Che Guevara. Secondo quanto comunicato da Aqp, i disagi riguarderanno soprattutto gli edifici sprovvisti di autoclave o con riserve idriche insufficienti. Possibili anche abbassamenti di pressione nelle aree limitrofe.

Acquedotto Pugliese invita i residenti della zona interessata a limitare i consumi d’acqua nelle ore dell’interruzione, evitando utilizzi non indispensabili così da ridurre eventuali criticità durante le operazioni sulla rete.

Foto Freepik Magnific

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