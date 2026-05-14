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Tragedia alle Maldive, 5 turisti morti. Tra le vittime anche una ricercatrice che aveva lavorato a Bari

Aveva 31 anni

Pubblicato da: redazione | Gio, 14 Maggio 2026 - 19:37
Foto Facebook
  • 13 sec

C’è anche una giovane ricercatrice che aveva lavorato all’Università di Bari tra le cinque vittime italiane della tragedia avvenuta alle Maldive dove sono morti cinque cittadini italiani durante un’escursione subacquea. Si tratta di Muriel Oddenino, 31 anni, originaria di Poirino, nel Torinese. La giovane, appassionata di mare e immersioni, si era laureata in Scienze naturali all’Università di Torino, proseguendo poi il proprio percorso accademico all’Università di Genova tra il 2019 e il 2022. Autrice di diverse pubblicazioni scientifiche, aveva lavorato come ricercatrice all’Università di Bari per undici mesi, tra il 2023 e il 2024.

Successivamente era tornata nel capoluogo ligure come assegnista di ricerca del dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio anche nel mondo accademico, dove la 31enne era conosciuta per il suo impegno nella ricerca e per la passione verso l’ambiente marino.

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