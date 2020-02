I genitori della scuola d’infanzia e primaria Mazzini-Modugno hanno avviato una raccolta firme per estendere il servizio già attivo per gli alunni della sezione infanzia. “E’ sempre più difficile – raccontano i genitori – conciliare il lavoro con le attività familiari, invece è un diritto sancito dalla Comunità Europea. Uno degli esempi è il tempo prolungato e il pranzo a scuola per i figli”.

Quindi è stata attivata una petizione per ottenere il tempo prolungato alla Mazzini-Modugno. I bambini delle elementari escono obbligatoriamente alle 13 e nessuna sezione fa tempo pieno. “Si stanno mobilitando tutti i genitori perché ovviamente lavoriamo tutti e la gestione è difficile”.

