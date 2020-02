Toppa pressione ha causato la rottura delle tubature a causa delle precipitazioni che quest’oggi, 14 febbraio, hanno interessato Bari e provincia. Così un tratto della fogna è tracimato fino in superficie su via Prospero Petroni. La strada è stata chiusa al traffico tra corso Cavour e via Melo per evitare ai mezzi di passaggio di scivolare sull’asfalto bagnato. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale. “Si consiglia percorso alternativo verso via Beatillo per chi proviene da corso Cavour”, spiega la Polizia Locale.

