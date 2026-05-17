Sequestro azioni Matarrese, la società: “Scopo preservare valore azienda e regolare operatività”

Lo scopo del sequestro delle azioni” della Matarrese spa, di proprietà della holding IM.CO. disposto dalla procura di Bari con la nomina di un amministratore giudiziario, “è quello di preservare il valore dell’azienda, la sua regolare operatività e consentire il proseguimento del percorso di crescita in atto senza discontinuità”. Lo afferma la stessa società Matarrese, tramite il proprio difensore, Avv. Domenico Di Terlizzi, in merito alle indagini della procura di BARI su una presunta bancarotta fraudolenta, che il 12 maggio scorso hanno portato al sequestro della azioni e alla richiesta di arresto per quattro indagati (il 64enne ex deputato Salvatore Matarrese, suo zio Amato, Marco Mandurino e Nicola Locuratolo). Altre dieci persone sono indagate. “La Matarrese S.p.a., con riferimento alle notizie di stampa diffuse in questi giorni e relative a una vicenda giudiziaria nella quale sarebbe ritenuta coinvolta la società – è detto in una nota del legale – intende fornire alcuni necessari chiarimenti. La vicenda in questione attiene a indagini ancora in corso da parte della Procura della Repubblica di Bari, che riguardano, tra gli altri, alcuni esponenti della famiglia Matarrese.

Nell’ambito di tale procedimento sono state sottoposte a sequestro le azioni della Matarrese s.p.a., di proprietà della holding IM.CO. S.p.a., con la nomina del Dott. Vincenzo Civita quale amministratore giudiziario delle stesse. Lo scopo del sequestro delle azioni è quello di preservare il valore dell’azienda, la sua regolare operatività e consentire il proseguimento del percorso di crescita in atto senza discontinuità”. “Tale finalità – è detto ancora – è condivisa con lo stesso Amministratore Giudiziario il quale ha già avuto modo di ribadire che in alcun modo verrà compromessa l’operatività e la gestione ordinaria della Matarrese s.p.a. che, pertanto, prosegue regolarmente nel rispetto degli impegni economici, contrattuali e lavorativi assunti”. “La presente comunicazione – conclude la nota – viene sottoscritta a firma congiunta sia dell’Amministratore Giudiziario delle quote di partecipazione IM.CO. S.p.A. nella Matarrese S.p.A., Dott. Vincenzo Civita, sia dal Consiglio di Amministrazione della Matarrese S.p.A., a ratifica della correttezza e veridicità di quanto dichiarato”.