Le mareggiate e il maltempo di inizio febbraio hanno lasciato danni ancora visibili su tutta la costa di Bari. In attesa dell’intervento di manutenzione straordinaria degli addetti comunali, negli scorsi giorni un volontari di San Girolamo è intervenuto per ripulire un tratto di strada pedonale ricoperto dalla sabbia. A mani nude e con piccoli strumenti il residente di nazionalità russa è riuscito a rimuovere la sabbia depositata sul ponte di Via Westerhouth dopo 2 settimane di segnalazioni.

