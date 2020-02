“Oggi percorrendo a piedi il ponte di via Omodeo ho intravisto in lontananza degli animali, tra cui un cammello”. Lo racconta una cittadina sensibile al tema animalista sulla pagina social del sindaco di Bari, Antonio Decaro, per segnalare l’esistenza di “zoo” privato nascosto, a poca distanza dal centro abitato del quartiere Japigia.

“Trovo quando meno bizzarro e crudele – prosegue la segnalazione – detenere animali esotici in un habitat che non è il loro. Qualora fosse legittima la cosa, quanto meno sarebbe opportuno che ci sia un controllo sullo stato in cui sono tenute queste povere bestie”. Nello stretto recinto convivono da anni un cammello, un lama, un alpaca, asini bianchi e cavalli.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.