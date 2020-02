Sabato 22 febbraio alle ore 18, in occasione del WORLD THINKING DAY 2020, giorno in cui il Movimento Scout Mondiale festeggia il compleanno del suo Fondatore, Robert Baden-Powell Lord of Gilwell, ed alla vigilia della visita del Santo Padre e del Presidente della Repubblica che concluderà la settimana di incontri: “Mediterraneo, frontiera di pace”, i Gruppi scout AGESCI della Zona Bari Centro organizzeranno un flashmob dal titolo “Mediterraneo, mare di Accoglienza“, per invitare gli “uomini e donne di buona volontà” di Bari e della Puglia a riaffermare il rispetto dei valori di “Diversità, Equità ed Inclusione” (temi del World Thinking Day di quest’anno) e ad operare concretamente per fare della nostra regione “un’Arca di Pace” protesa nel Mediterraneo, aperta e accogliente verso i migranti, immagine di Cristo “che emigra, resta, soffre, bussa alle nostre porte” (card. Gualtiero Bassetti).

L’azione scenica si terrà di fronte al Teatro Petruzzelli, coinvolgendo 150 bambini, ragazzi e capi dei seguenti Gruppi scout: Adelfia 1, Bari 3, Bari 6, Bari 9, Bari 10, Bari 13 e Gioia del Colle 1.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.