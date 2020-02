Festa di carnevale al San Paolo di Bari con sensibilizzazione alla cultura del dono, truccabimbi, animazione, musica, giochi sportivi e solidarietà. È “Il quartiere mascherato” e si svolgerà domani (martedì 25 febbraio) dalle 10 alle 13 nel Bosco Sociale di via Barisano da Trani. L’appuntamento della Rete Civica Urbana “Kilim” San Paolo-Stanic-Villaggio del Lavoratore – ad accesso libero e gratuito – sarà anche l’occasione per donare sangue: per i cittadini interessati, la mattina dalle 8 alle 12 sarà disponibile l’autoemoteca con gli operatori dell’associazione Fratres Madre Divina Provvidenza che offriranno ai donatori la colazione e un gadget. L’evento è organizzato da Associazione di volontariato In.Con.Tra., Associazione Mondo Migliore Bari, Cooperativa Sociale Arcoiris, Cooperativa Sociale Tracceverdi e Fratres Madre Divina Provvidenza in collaborazione con Associazione donatori midollo osseo (Admo) Puglia. Per informazioni: 331.3389489. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nella Scuola di Ciclismo “Franco Ballerini” in via Ricchioni 1.

“Il quartiere mascherato” rientra nel programma di attività invernali della RCU “Kilim” che prevede fino a febbraio appuntamenti nei quartieri San Paolo, Stanic e Villaggio del Lavoratore. Si può partecipare alla realizzazione di film, utilizzare un simulatore di guida per comprendere i rischi dell’uso di alcol e droghe, raccogliere le olive a Lama Balice e partecipare a feste di quartiere. Quattro mesi in cui 11 associazioni e cooperative di quartiere organizzano 14 eventi nell’ambito del programma finanziato dal Comune di Bari.

