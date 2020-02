“Il parco Suglia sin dal giorno della sua inaugurazione è sempre stato oggetto di polemiche a causa della minor attenzione e cura rispetto al vicino parco Troisi”. E’ la denuncia di Sos Città nell’area verde dedicata ai cani.

“Per antonomasia – prosegue la nota – il parco Suglia è il parco dedicato ai nostri amici a 4 zampe grazie alla presenza di due aree per cani realizzate. Tuttavia anche qui non mancano le segnalazioni”. Da qualche settimana infatti la recinzione di una delle aree per cani risulta essere divelta a causa di un incidente stradale compromettendo fortemente il suo effettivo utilizzo.

“Nonostante le molteplici segnalazioni fatte all’amministrazione comunale non soltanto da noi, ma anche dai tantissimi cittadini che usufruiscono ogni giorno del parco, la situazione è ancora nelle medesime condizioni da qualche settimana” – spiegano Danilo Cancellaro e Dino Tartarino, dirigenti di Sos Città -. Quella recinzione in particolare delimita il perimetro di una delle due aree per cani presenti e la voragine nella recinzione consente al cane di uscire ritrovandosi pericolosamente per strada con il rischio di essere investito. È una situazione paradossale che dovrebbe subito essere messa in sicurezza e ripristinata, ma che invece sembra non interessare a nessuno”.

