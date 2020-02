Via Amendola diventa più “verde”. Lo annuncia il sindaco di Bari, Antonio Decaro: “In questi giorni il cantiere di via Amendola si sdoppia, da un lato proseguono i lavori sulla carreggiata e dall’altro si stanno piantando i primi dei 76 alberi previsti sulla strada insieme alle oltre 8.700 piante di agapantus”.

“Sicuramente – conclude – come per tutti i lavori importanti in città, questo cantiere crea qualche disagio, ma entro la fine di quest’anno avremo finalmente una strada molto più grande, comoda e anche bella da attraversare”.

